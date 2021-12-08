Başkanlardan Gediz için önemli adım

İZMİR (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Çetin Akın ve Başkan Tunç Soyer'in görüşme sırasındaki en önemli gündem maddesi ise Gediz Havzası oldu. İki başkan, Gediz Havzası'nda yaptıkları çalışmalar, hedefler ve sorunlar konusunda birbirine bilgi aktardı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i beraberindeki heyet ile birlikte makamında ziyaret etti. İki başkan Gediz Havzası'nın korunması amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler, çözüm yollarını konuştular. Başkanlar ayrıca Turgutlu Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin birlikte yapılabileceği ortak projeler ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Başkan Çetin Akın ve Başkan Tunç Soyer görüşme sırasında Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Gediz Havzası'nın korunması sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortak akıl ile hareket etmesine mutabık kaldı.

Başkan Çetin Akın'a ziyaretleri sırasında CHP İl Başkanı Semih Balaban, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kuyumcu ve Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu eşlik etti. Gediz Havzası'nı temizlemek, kirletilmesini engellemek ve korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Başkan Çetin Akın, "Bölgemizin en önemli ve en verimli sulak alanı Gediz'in korunması başta olmak üzere çevremizin ve vatandaşımızın sağlığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile ortak akılla çalışmaya, güzel bir işbirliği sağlamaya karar verdik. Son derece değerli bir doğal alanın korunması adına büyük bir adım attık. Doğru politikalar izleyerek can damarımız Gediz'i eski haline kavuşturacağız. Bizleri ilgiyle karşılayan Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA