Başkanlardan Başkan Aydıner'e ziyaret Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Değerli dostlarım sayın Deniz Köken'e ve sayın Hasan Tahsin Usta'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA