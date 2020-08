-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Şanlıurfa'daki Belediye Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı Sebebiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Vali Erin mesajında, "Binlerce yılık kültürel birikimi üzerine ölümsüz bir medeniyet inşa eden aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her an gözünü kırpmadan medeniyetini ve kutsal değerlerini yaşatmak için gerektiğinde canını feda ederek, istikbalini ihya etmiştir. Selçuklulardan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu ile cihana adalet tesis eden ve bugün tüm dünya mazlumlarının umudu olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin omuzlarında, kendi kutsal değerlerinin ve tüm insanlığın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirmek, medeniyetimizin sonsuza kadar varlığını temin etmek, ancak ve ancak tarihten çıkaracağımız dersler ve o tarihi gelişmeleri hissetmemizle mümkündür. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir cephe harbi olduğu kadar stratejik ve taktik bir mücadelenin sevincinin yaşandığı gündür. Öyle ki bir yandan düşmanın müstahkem kaleleri bir bir düşürülüp, orduları imha edilirken, dış dünya yaşanan gelişmeleri ehemmiyetsiz harekatlar olduğunu sanıyordu. Her adımı düşünülmüş, tasarlanmış ve profesyonelce idare edilmiş olan Dumlupınar'daki Başkumandanlık Meydan Muharebesi, hem Türk Milletinin askeri kudret ve kahramanlığının tarihte eşine az rastlanır muazzam bir eseri, hem de hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir abidesidir. Bugün bile türlü zorluklar ve acılara rağmen, şanlı geçmişinden aldığı ilhamla hiçbir tehdit karşısında yılmayan bu gazi millet, dünya tarihinin seyrini değiştiren kahramanlık destanlarını yaşatmaya devam etmektedir. Bu vesile ile 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Beyazgül mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, kahraman ecdadımız tarafından, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canları pahasına tek yürek, tek millet halinde, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt'ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarihtir. Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. En son ülkemize 15 Temmuz 2016 gecesi ordumuz içinde kümelenen azınlık bir cunta olan FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran, Milli iradenin gür sesi, Güçlü Türkiye'mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; halkımızın aynı dakikalar içerisinde meydanlara inerek cevap vermesiyle bir kurtuluş mücadelesine daha şahitlik ettik. Bu millet bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde topların, tüfeklerin, tankların, uçakların yani hiçbir gücün duramayacağını, esareti ve Sevr tipi dayatmaları asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. 98 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve azmindeyiz. Ecdadımızın bizlere bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam edeceğiz. 30 Ağustos'ta istiklal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, milletimize huzur, barış ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canpolat mesajında, "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, tarihten silinmek istenen milletimiz yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Baydilli mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 98. yılını yaşamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizim tarihimizde çok büyük zaferler kazanıldı, destanlar yazıldı. 1071 yılında Malazgirt'te başlayan serüvenimiz 950 yıldır büyük savaşlar verilerek, zaferlere imza atılarak devam ediyor. 30 Ağustos 1922'de de milletimiz 7 düvele karşı verdiği mücadelede büyük bir zafer elde edip bağımsızlığını kazanmıştır. Tarihten bu yana nice cenkler görmüş bu kadim millet her dönemde toprağına göz dikenleri ezmiş ve bu aziz vatana sahip çıkmıştır. Aziz milletimiz tarih boyunca muazzez ve mübarek vatan topraklarını hayasız hiçbir akına uğratmadı; işgallere ve ihanete canı pahasına geçit vermedi. Bu 98 yıl önce de böyleydi, 15 Temmuz'da da öyleydi gelecekte de böyle olacaktır. İnanıyoruz ki bu aziz milletin inancı, azmi ve kararlılığı olduğu sürece hiçbir güç vatanımıza el süremez, göz dikemez. Her türlü tehlikeye karşı milletimiz tarihten aldığı ilham ve güçle yine düşmana mağlubiyeti yaşatacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

