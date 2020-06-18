Başkanlar Yüksel ve Albayrak asfaltlanan yolları inceledi
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Başkanlar Yüksel ve Albayrak asfaltlanan yolları inceledi

Sabah sporunu Ergene'de yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sporun ardından Sağlık Mahallesi 6. Sokakta tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkanlar Yüksel ve Albayrak asfaltlanan yolları inceledi
18.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:59

Sabah sporunu Ergene'de yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sporun ardından Sağlık Mahallesi 6. Sokakta tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Sağlık Mahallesi 9. Sokağın asfaltlanmasının ardından ekipler 6. Sokakta asfalt çalışmalarına başladı. Kısa bir süre önce tamamlanan 6. Sokaktaki asfalt çalışmalarını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile birlikte yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 6. Sokağa bağlanan tali yolların da en kısa süre içinde asfaltlanacağını belirtti.

Asfalt çalışmalarındaki desteklerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bu sabah Kadir başkanımızı Ergene'de ağırladık, sabah sporumuzu Sağlık Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde yaptık. Aynı zamanda gördüğünüz gibi daha önce Sağlık Mahallesi 6. Sokakta asfaltlamaya başlamıştık. Çok az kısmı kaldı, Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Ergene'de yapılmayan yol kalmayacak felsefesinden yola çıkmıştık. Çok az metrajlar kaldı, Allah'ın izniyle onları da yakın zamanda inşallah Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile beraber bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi her konuda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaşanan pandemi sürecine de değinen ve bu süreçte yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak pandemi döneminde çok başarılı süreçler yaşadık. Yine vatandaşlarımıza tavsiyemiz pandemi şu anda geçmiş değil, herkes maskesini takacak sokağa öyle çıkacak. Çünkü bir maske bir hayat kurtarır felsefesinden yola çıkmıştık. Bugüne kadar ilçemizde 300 bin adet maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Yine dezenfekte kurallarına da uyuyoruz. Mahallelerimizi ilaçlıyoruz, kaldırımlarımızı, yollarımızı yıkadık yıkamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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