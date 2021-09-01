Başkanlar "Vira bismillah" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanlar "Vira bismillah" dedi

Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Ekonomi

Başkanlar "Vira bismillah" dedi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, av yasağının kalkmasıyla birlikte Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılarla birlikte "Vira bismillah" diyerek ağ attılar.

Başkanlar "Vira bismillah" dedi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, av yasağının kalkmasıyla birlikte Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılarla birlikte "Vira bismillah" diyerek ağ attılar.

15 Nisanda başlayan balık avı yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, yeni sezona başlayan balıkçılarla birlikte Ayvalık'ta denize açıldı. Dümenin başına geçerek tekneyi hareket ettiren Başkan Yılmaz ve Başkan Ergin, gece boyunca ağ atarak avlanan balıkçılarla ilk avlarında birlikte oldu.

Balıkçıların uzun bir aradan sonra deniz ağ atacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, "Umarım bereketli bir balık sezonu geçiririz, hem esnafımız kazanır hem de vatandaşlarımız daha ucuza balık yer. Onlarla birlikte vira bismillah diyerek sezon açılışını yaptık. Hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun, rastgele" temennisinde bulundu.

Ayvalık Limanından denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli olmasını dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, "Denizlerde Mayıs ayında başlayan dört aylık avlanma yasağında bugün artık sona gelindi. Tekrar ağ atacak, gecenin ayazında, yağmur, rüzgar soğuk ve kış demeden, ekmeğinizin peşine düşeceksiniz. Yeni av sezonunun, Ayvalıklı balıkçı kardeşlerimin ve ülkemizdeki tüm balıkçılarımız için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. Evlerine ekmek götürme mücadelesi veren balıkçı kardeşlerim, yedi ay sürecek olan av sezonunda güzel bir sezon geçirsin" temennilerinde bulundu.

Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
Başkanlar 'Vira bismillah' dedi
Başkanlar 'Vira bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Muslera Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkanlar "Vira bismillah" dedi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 15:59:57. #1.13#

title