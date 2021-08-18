Başkanlar ve milletvekili aşure kazanının kapağını parayla kaldırdı
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Başkanlar ve milletvekili aşure kazanının kapağını parayla kaldırdı

Başkanlar ve milletvekili aşure kazanının kapağını parayla kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düzenlenen geleneksel aşure etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, aşure kazanının kapağını kaldırması karşılığında...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düzenlenen geleneksel aşure etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, aşure kazanının kapağını kaldırması karşılığında adet gereği 'kapak kaldırma' parası ödediler.

Kutluhallar köyünde hayırsever köylülerin katkılarıyla 9 yıldan beri düzenlenen aşure etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan adet gereği aşureyi pişiren imam İsmail Kocabıyık'a dağıtım öncesi aşure kazanının kapağını kaldırması karşılığında bir miktar para ödediler. Daha sonra aşure kazanının kapağını açan Başkanlar ve Milletvekili aşure dağıtımını başlatarak hayırlarının kabul olması dileğinde bulundular. - KÜTAHYA

Başkanlar ve milletvekili aşure kazanının kapağını parayla kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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