Başkanlar, Türkiye'nin En Büyük Limanında İncelmelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport'a incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük konteyner limanı ve aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük üç limanından biri olan Asyaport'u Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve Başkan Vekili Emre Hüseyin Soyuer ile bir araya gelen başkanlar, görüşüp bilgi alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ