Başkanlar Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
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Başkanlar Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Küresel Kovid-19 sonrası yeni normal ve belediyeler" konulu toplantıya katıldı.

Başkanlar Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
07.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:59

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Küresel Kovid-19 sonrası yeni normal ve belediyeler" konulu toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, TBB Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı Prof. Dr. Recep Bozdağan'ın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra geçilen yeni normal hayatta şehirleri geliştirmenin önemine işaret etti.

Kovid-19 salgını sonrasında geçilen yeni normal hayatta daha dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ve şehirlerde yapılacak olan plan ve projelerin seyrinin çok değiştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değişik ülkeleri gözlemlediğimizde paranın her şey olmadığının güzel örneklerini gördük. Ekonomik olarak gelişmişlik örneği sergileyen ama kendine yetmeyip dışarıdan kaynaklarını sağlamaya çalışan ülkeler bunun çok güzel örneklerini sergiledi. Öyleyse bizim kendi kendimize yeter konuma gelmemiz lazım. Tarım, gıda, hayvancılıkta da her türlü üretimde varız dememiz lazım. Sosyal medyayı daha etkin kullanarak, pozitif uygulama yönünde toplumu yönlendirmeliyiz. Bisikletle ulaşım konusunun üzerinde durmalıyız. Organik tarıma önem vermeliyiz. En önemlisi imar konusunda planlama açısından şehir merkezli çalışmaları önemsemeliyiz. Ama taşradaki çalışmaları da çok önemseyerek hareket etmeliyiz. Ayrıca daha çok bağ ve bahçeli evlerin planlama açısından önem arz ediyor. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmalıyız."

Sağlık OSB konusunda girişimde bulunduklarını ve ilgili bakanlıktan gerekli desteği istediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, turizm, e-ticaret, lojistikle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da aynı toplantıya katıldı.

Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ulaştırdıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yapılan tarım, ziraat ve hayvancılığın yaklaşık yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Kendi yerel tohumlarımızla tarımsal üretim yapabilme noktasında bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, badem ve ceviz ağacı gibi ürünlerle destek olduk. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz, kendi yerel tohumlarımızı yetiştirmekle birlikte şehirden kırsala doğru göçü sağlayabilmektir. Bir yandan da dijital belediye olabilme noktasında teknolojiye yatırım yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz."

Kaynak: AA

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