Başkanlar Stk Temsilcileriyle Bafra'da Buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, Bafra'daki bir restoranda düzenlenen toplantıda, istişare toplantılarını ilçelere de yayma fikrinin Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'den geldiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının gücünün yettiği yerlerde kendilerin de farklı projeler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, güçlerinin yetmediği yerlerde de kuruluşlara destek olduklarını belirtti.

Birlik beraberlik içinde güzel işler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Şehir içindeki otogarımızı şehir dışına çıkaracağız. Bafra yeni otogarın ihalesi en yakın zamanda yapılacak. Bafra'nın yeni otogarı, eski Çetinkaya belediye binasının olduğu bölgeye yapılacak. Eski otogarı da vatandaşlarımızın ailesi ile rahat hareket ve dinlenebileceği yeşil alan olarak kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

Yeni hal projesinin hayata geçirilmesi yolunda büyük adımlar atıldığını dile getiren Yılmaz, Bafra Kültür Merkezi Projesi'ni bir yıl içinde halkın kullanımına kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Şahin de Bafra'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu, ayrıca fidancılık ve meyvecilik de yapıldığını aktardı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yüzdesi 80'inin Bafra sınırlarında bulunduğunu aktaran Şahin, buranın altyapı çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

İlçedeki İkiz Tepe'de 10 bin 800 arkeolojik eser bulunduğunu, çıkan buluntuların bir kısmının Bafra, bir kısmının Samsun, önemli bölümünün de İstanbul'daki müzelerde sergilendiğini kaydetti.

Toplantıya Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Bafra ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, çevre ilçelerin oda başkanları ve iş adamları katıldı.