Başkanlar sabah sporunda buluştu Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte Velimeşe Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinde bir araya gelerek sabah sporu yaptı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte Velimeşe Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinde bir araya gelerek sabah sporu yaptı.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan sabah yürüyüşü ve sporunu günün ilk saatlerinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte Velimeşe Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinde yaptı. Başkan Albayrak ve Yüksel'e Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Nuh Nuhoğlu, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, Ergene Belediyesi meclis üyeleri ve Velimeşe mahalle muhtarı Mehmet Erkul da eşlik etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediyesinin yapmış olduğu Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunun çok güzel hizmetler olduğunu belirtti. Başkan Albayrak, Ergene Belediyesinin spor adına böyle büyük şekilde tesisleşmesini takdir ettiğini belirterek, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA