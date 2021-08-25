Başkanlar projeleri yerinde inceledi
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Başkanlar projeleri yerinde inceledi

Başkanlar projeleri yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayıkör Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Bayıkör Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret sonunda Başkan Yaman'a ilçede yapımı devam eden çocuk bakım evi, park, iş merkezi ve park düzenlemesi gibi çalışmaları gezdirdi. Yapılan projelerin ilçeye ayrı bir değer katacağını anlatan Başkan Yaman, "Göreve geldiği günden beri gece gündüz demeden Osmaneli'ye hizmet etmek için var gücüyle çalışan saygıdeğer başkanımızı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Başkanlar projeleri yerinde inceledi
Başkanlar projeleri yerinde inceledi
Başkanlar projeleri yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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