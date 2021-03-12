Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı

12.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman bir araya gelerek, Korona virüs (Covit-19) salgınını masaya yatırdılar.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman bir araya gelerek, Korona virüs (Covit-19) salgınını masaya yatırdılar.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İki komşu belediye başkanı gündemdeki konuları ve projeleri değerlendirdiler. Yatırımlara pandemi krizine rağmen hız kesmeden devam eden başkanlar bilgi paylaşımında da bulundular.

Öte yandan ikili, Osmaneli,Bayırköy ve Vezirhan olarak aynı güzergahta ve birbirine yakın yerleşim yerleri olarak projelerinde ortaklaşa hareket ettikleri belirttiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:16:45. #1.16#
title