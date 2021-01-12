Başkanlar "Pandemi ile Yaşam" konulu fotoğraf sergisini gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Pandemi ile Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Pandemi ile Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl salgını konu alan yarışmada dereceye giren eserler Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Sergideki fotoğrafların salgın sürecini çok iyi anlattığını belirten Büyükkılıç, her biri birbirinden anlamlı fotoğraflarla farkındalık oluşturduklarını aktardı.

Sergideki fotoğrafların aslında salgının başından beri verilen mücadelenin de fotoğrafları olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak hala mücadele çalışmalarımız en üst seviyede. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe güzel günler çok yakında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin