?Başkanlar orman yangınları için tek yürek

İzmir'in Çeşme ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla bir araya gelen 24 ilçe belediye başkanı orman yangınları konusunda alınacak önlemleri görüştü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla bir araya gelen 24 ilçe belediye başkanı orman yangınları konusunda alınacak önlemleri görüştü. Başkan Soyer söndürme uçağı veya helikopteri kiralama dahil her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'deki 24 ilçenin belediye başkanıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda devam eden ve yapılacak projelerin yanı sıra son günlerde Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu olan orman yangınları da masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin yangın söndürme uçağı kiralama konusunda inisiyatif alabileceği açıklaması üzerine bu konu da görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü ile görüşülüp bir söndürme uçağı veya helikopterinin kiralanması konusunda harekete geçeceklerini bildirdi. Toplantıya katılan tüm belediye başkanları da bu teklife olumlu görüş bildirdi.

Başkan Soyer, toplantıda görüşülen ve alınan kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Orman yangınları küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bundan sonra da büyük bir sorun olarak karşımızda. İki ay için Büyükşehir ve tüm ilçelerin zabıta personeli yasak olan ormana girişler konusunda denetim yapacak teyakkuzda olacak. İzmir'de yanan ve yeniden ağaçlandırılacak alanların yangına dirençli türlerle ağaçlandırılması için ortak politika belirleyeceğiz. Bu ağaç ve bitkilerin üretimi için yaptığımız çalışmaları tüm ilçelere yayacağız. Bu konuda diğer illere de yardımcı olacağız. Yangınların önlenmesi için eğitimin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Orman mühendisleri ile işbirliği içinde eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bir yangında herkes iyi niyetle yardımcı olmak için çabalıyor ancak eğitim eksikliği üzücü sonuçlara neden oluyor. Bu nedenle 'orman gönüllüleri' oluşturacağız. Gönüllüleri eğitip kendilerine sertifika vereceğiz. İzmir'deki tüm belediye başkanlarımız, yüreğimizi dağlayan orman yangınları konusunda inisiyatif alıp her türlü göreve hazırdır. "

Kaynak: Habermetre