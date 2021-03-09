Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu
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Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu

09.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:05
Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu

Kütahya Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Mart ayı encümen toplantısı Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kütahya Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Mart ayı encümen toplantısı Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gediz Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ege Bölgesinin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi Teras Kafede düzenlenen toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın başkanlığında düzenlenen toplantı da, gündeme ilişkin konular ele alındı.

Toplantı sonrası konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Encümen Toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Gediz ilçemizdeki 'Murat Dağı Termal Kayak Tesislerinin' ilimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve kişilerimize teşekkür ederim" dedi.

Toplantı sonrasında Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından Murat Dağı Termal Turizm Merkezi hakkında Kütahya ve İlçe Belediye Başkanlarına bilgiler verildi. - KÜTAHYA

Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu
Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu
Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu
Başkanlar Murat Dağ'ında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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