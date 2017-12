Başkanlar, Muhtarlar ve Stk'larla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Santral Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu programın ardından muhtarlar, sivil Toplum Örgütleri ve basının karşına çıkarak istişare toplantısı düzenlediler.



Santral Kültür merkezinde bir araya gelen iki başkan, tüm sorulara samimi ve net yanıtlar verdiler. Kavşaklar, yollar, su fiyatları, Tematik Park, 1/5 Binlik planlar ve Bandırmaspor ile ilgili soruları yanıtlayan Kafaoğlu ve Mirza muhtarların şikayetlerini de not aldılar.



Kafaoğlu : Çözümü mahkemelerde aramayacağız



Siyasetin uzlaşma sanatı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu" Büyükşehir ve ilçe belediyeleri güçlerini birleştirmek zorundadır. Kararları meclisten oy birliği ile geçirmek önemlidir. Biz bunu son zamanda başardık. Konuşarak çözebileceğimiz sorunlar için mahkeme kapılara düşmek bize yakışmaz. Ben bundan zül duyarım. İlçe belediyelerimiz ile konuşarak bir orta yol bulacağız ve tüm davaları geri çekeceğiz. Çözüm mahkemelerde değil diyalogdadır" dedi.



Bandırma'nın kavşak projeleri başlıyor



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma'da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan trafik sorunu ile ilgili neşter vurucu projelere hazırlandıklarını ifade ederek, "Bandırma'nın girişindeki kavşakların projesi tamamlandı. Yeni yılın ilk aylarında ihalesi yapılacak. İtiraz sürelerinin sonunda Karayolları yapım aşamasına gelecek. Kavşakların hayata geçmesiyle trafikte rahatlama olacak" dedi.



Bandırma'nın Eski Askeri Çamlık Alanı'na yapılması planlanan ve önceki Başkan Edip Uğur döneminde Uluslararası bir proje yarışması ile projesi belli olan Bandırma Tematik Parkı için de incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Bu proje gerçekten büyük bir yatırımdı. Böylesine büyük yatırımları iyi incelemek gerekir. Öncelikle Bandırma'nın önceliği bu proje mi diye bakmak lazım. Yapılacak yatırımların kentin ihtiyaçlarıyla örtüşmesi gerekir. Yoksa ölü yatırım olarak ne kente faydası olur ne de siyasetçiye oy olarak geri döner. Büyükşehrin Bandırma'nın ana caddelerini yenileme sözünü biliyorum. Bunun için Merkez, Körfez ve Güney Marmara'da 3 ayrı şantiyenin kurulması gerekiyor. Bu da takdir edersiniz ki 1 yıl içinde yetiştirilecek yatırım değildir. 2018 yılını asfalt yılı olarak belirledik. Ancak önceliğimizi asfaltı olmayan kırsal mahallelere vereceğiz. Bizim samimi ve gayretli olduğumuza inanın. Temizlik konusunda ilçe belediyeler ile mutabakat sağladık. Temizliği ilçe belediyeler yapacak, bizde parasını ödeyeceğiz. Karmaşa bitmiş olacak" dedi.



Kafaoğlu : Su fiyatları eşitlenecek ama!



Bandırma'nın geçmiş dönemlerden Büyükşehir Belediyesi'ne devrolan su borcu ve suyun Gönen Barajı'nda gelişindeki aşırı maliyet nedeniyle diğer ilçelere göre daha yüksek olan su fiyatları da toplantının konuları arasında yer aldı. Başkan Kafaoğlu "Su fiyatlarındaki eşitsizliğin farkındayız. Ancak bu ilçe belediyelerin belirlediği fiyatlar yüzünden oldu. Bu konuda bizim suçumuz yok. Bandırma Belediyesi su borcunu düşünerek belirlediği birim fiyatını biz baz olarak aldık. Tüm ilçelerimizde su fiyatlarını eşitlemek istiyoruz. Ama kısa bir sürede bunu gerçekleştiremeyiz. Çalışmalarımız devam edecek. Göreve gelince ilk iş olarak su fiyatlarında % 25 indirim yaptık. Kırsal mahallerle de bu indirim % 50 lileri buldu" dedi.



Kafaoğlu : Bandırmaspor'a sahip çıkacağız.



TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor için de desteklerin süreceğini belirten Başkan Kafaoğlu, "Balıkesirspor gibi Bandırmaspor'da bizim takımımız. Yönetimin canla başla çalıştığını gayet iyi biliyorum. Ancak Bandırma'da iş yapan, bu kentte ekmek yiyen yatırımcılar ve sanayiciler bu takıma sahip çıkmalıdır. Biz gücümüz nispetinde elimizden gelen yardımı yapacağız. Şu an itibari ile hesapları toplama aşamasındayız. Şirket genel kurullarının yapılmasını bekliyoruz. Silivri maçında taraftarlarımıza 2 bin forma dağıtacağız. Katkılarımız artarak devam edecek." Dedi.



Konuşmaları dikkatle dinleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'da hem sorulan sorulara hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun konuşmalarına yanıt verdi. - BALIKESİR