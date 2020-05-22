Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı
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Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı

MERSİN (İHA) – Belediye, oda ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladılar.

Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı
22.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:48

MERSİN (İHA) – Belediye, oda ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladılar. Mesajlarda, korona virüs salgının nedeniyle buruk kutlanacak bu Ramazan Bayramında birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü vurgusu yapıldı.

Başkan Seçer: "Gönül gönüle olduktan sonra mesafelerin önemi yoktur"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların, birlik ve beraberliği pekiştiren, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti. Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk olduğunu vurgulayan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci, hayatımıza yeni bir dizi zorunluluklar da bıraktı. Birbirimizden uzakta, dijital ortamlarda, sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve diğer bazı kurallara uyarak hayatımızı sürdürmek, özel günlerimizi kutlamak zorunda kalıyoruz. Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç duyan kişilere yardım edebilir, çocuklarımızı sevindirebilir ve dargınlıkların giderilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu bayramda da demokrasi ve adaleti büyüten, ürettiğini eşit ve hakça paylaşan bir dünya özlemimizi bir kez daha yineliyor, insanlığın başındaki salgının bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık olmak üzere, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Yılmaz: "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da mesajında, 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yaşamın her anında sürdürülmesi temennisinde bulundu. Bayramların, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörünün en çok hissedildiği günler olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayını daha geride bırakıp, bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak bu sevinç, buruk bir sevinç. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da inşallah bundan sonraki bayramlara sağlıkla, huzurla kavuşabilmeyi temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Bu bayramı çocuklarından, eşlerinden ve ailelerinden ayrı geçirmek zorunda olacak başta sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize ve kentimize sağlık, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum" dedi.

Yeşilboğaz: "En güzel bayramlara yeniden uyanacağız"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise mesajında şunları kaydetti:

"Yaprak dökse de bu bayramda sevinçlerimiz, esir olma umutsuzluğun zincirlerine. Pencereni yarınlara aç ki, yarınlara çevir ki gözlerini, kollarımız yetişsin üstümüze doğacak en güzel bayramlara. Çocuklar bayramlıklarıyla yeniden keşfedecek bayramların doyumsuzluğunu, sevdiklerimizin gözlerinde yeniden keşfedeceğiz sevginin tükenmezliğini, yaşamın vazgeçilmezliğini. Özlemlerimizin yorgunluğunu atacağız üstümüzden, sarılacağız yeniden sımsıkı. Yeniden uyanacağız en güzel bayramlara, yeniden açacağız baharın en renkli kapılarını. Yeniden yazacağız içimizde çağlayan, sessiz kalan cümlelerimizi. Sokaklarda yeniden direneceğiz birlikte, buruk gülüşlerimizi diriltmek için. Güneşin sokaklarını keşfedeceğiz; bir tutam umut ve sıcacık gülüşler bırakacağız yarınlara. Gün unutmuyorsa yeniden doğmayı, sen de unutma her gün yeniden doğmayı. Çünkü yeniden tutacağız en güzel bayramların elinden. Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."

Kızıltan: "Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında, "Mersin iş dünyası olarak, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Ramazan Bayramının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın devam ettiği günler olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bayramların yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü arttıran günler olduğunu anımsatan Başkan Kızıltan, pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve kurallara daha çok hassasiyetle uyması gerektiğine dikkat çekti. Kızıltan, "Mersin iş dünyası olarak; bireylerin aynı düşünce ve değerlerde buluşmalarına vesile olan, gönülleri yakınlaştırarak, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Ramazan Bayramının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın devam ettiği günler olmasını temenni ediyoruz. Bu kutsal günlerin sadece milletimize değil, barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyacı olan tüm dünya uluslarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Mersin iş dünyasının, tüm Mersinlilerin ve milletimizin bayramını kutluyor, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza fiziksel anlamda gereken mesafelere bağlı kalarak, korona virüs ile ilgili olarak gereken kurallara daha da hassasiyetle uyduğu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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