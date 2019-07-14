Başkanlar Kurulu'nda emeklileri sevindirecek haber

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezinde 114 şube başkanının iştirake ile yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında emeklilerin sorunları yine masaya yatırıldı. Toplantıya yetkililer de katıldı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün başkanlığında yapılan Başkanlar Kurulu toplantısına hükumet adına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan Celalettin Güvenç'te katıldı. 114 şube başkanının hazır bulunduğu toplantıda özellikle emeklilere konut projesi en çok görüşülen konu oldu.

Toplantı hakkında bilgiler veren Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Başkanlar Kurulu toplantımız emekliler açısından çok verimli geçti. Özellikle Hükumet kanadından toplantıya katılan İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, taleplerimizi dinleyerek çözüm noktasında gerekli çalışmaların yapılması için girişimlerde bulunacağını belirtti. Emeklilerimiz için daha önce sıkça gündeme gelen konut projesinde peşinatların ortadan kaldırılması ve kira öder gibi uygun taksitlerin uygulanması taleplerimiz vardı. Güvenç'te bu konu üzerinde çalışma sergileyeceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirilmesi hususunda girişimlerde bulunacağını bizlere iletti. yine toplantıda ayrıca İntibak yasasının yanı sıra emeklilere ek ödenek noktasında beklentilerimizin olduğunu ifade ettik. Hem Genel Merkezimiz hem de bizler şube Başkanlıkları olarak bu konuların yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Başkanlar kurulu toplantısının ardından Erzurum şube Başkanlığı olarak ilimizde emeklilerimiz için yapılacak olan konutlar ile ilgili, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. bu ayın sonu yani 30 temmuz tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından gez köy de yapılan konutların birinci etap kura çekimi yapılacak. ardından ise 2. etap, 3 etap ve 4. etap konutların yapımlarının tarihleri belirlenecek" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA