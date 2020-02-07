Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

07.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:39

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte esnafı ziyaret edip, yapılacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Suburcu, Karagöz ve Eski Saray Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, esnafla sohbet edip işlerinde bol kazançlar diledi. Başkanlar ve beraberindeki heyet Karagöz Caddesinde yapılacak olan çalışmalar ve restorasyonu yapılacak olan hanlar için fikir alışverişinde bulundu.



"Görüntü kirliliğinin önüne geçeceğiz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, caddelerde yaşanan görüntü kirliliğinin önüne geçmek için saha gezisi düzenlediklerini belirterek, "Kültür ve turizm şehri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Daha fazla insanın Gaziantep'e gelerek buradaki medeniyeti, antik kentleri ve şehrin merkezindeki kültür yolunu görmesini istiyoruz. Bunun içinde Şahinbey ve Şehitkamil Belediyemizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu gezinin ana nedeni yaşanan görüntü kirliliği ile ilgili Gaziantep'e gelen kişilerin rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için birlikte yapmamız gerekenler var. Bu işin standartlarını ve denetimlerini konuşuyoruz. Bu nedenle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibiyle birlikte sahadayız. İnşallah bunları yaptığımız zaman görüntü kirliliğinin gittiği ve gelen her insanın çok mutlu bir şekilde şehirden döndüğü bir alt yapı hazırlıyoruz" dedi.



"Çok daha güzel bir Gaziantep için çalışıyoruz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar için saha gezisi düzenlendiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve ekibinin yanı sıra bizim ekibimizle birlikte saha gezisi yapıyoruz. Gaziantep, bir tarih, kültür ve sanayi şehri. Birçok özelliği bir arada barındıran bir şehir. Şehrimize son yıllarda turist ziyaretleri arttı ve daha da artacak. Kural olmayan bir yerde kargaşa olur. Bu nedenle caddelerdeki kaldırımların, cephelerin düzenlenmesi ve belediyelerimizin iş birliği içerisinde yapacağı diğer çalışmaları birlikte gözden geçirdik. İnşallah çok daha güzel bir Gaziantep için hep birlikte çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnaf ziyaretinin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Mecidiye Han'ı gezdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA