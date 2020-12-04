Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi

04.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:31
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesini inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesini inceledi. Mezun oldukları okulu gezme fırsatı da bulan başkanlar, yıllar sonra okulun koridorlarında gezip eğitim gördükleri sınıflarda anılarını tazeledi.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz haftalarda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde başlatılan bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapılan söz konusu çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, banklar, ahşap anfi, pergole ve çeşme ile çimler yenilendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tamamlanan bahçe ve çevre düzenlemesini inceledi. Başkanları belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özverili gayretleri dolayısıyla park ve bahçeler müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, "Bilindiği gibi Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1951'den beri birbirinden kıymetli birçok insan yetiştirdi hala da bu görevini sürdürüyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki pek çok okulda olduğu gibi şehrimizin bu önemli okulda da bahçe ve çevre düzenleme projesi yürüttük. Çalışmalarımız tamamlandı ve çalışanlarımızın gayreti sayesinde okulumuzun bahçesi gayet güzel oldu. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanlar eğitim gördükleri okulu gezip anılarını tazeleedi

Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki incelemenin ardından okulu gezme fırsatı da buldular. Başkanlar, yıllar sonra okul koridorlarında gezerek eğitim gördükleri sınıfların sıralarında anılarını tazeledi. - KONYA

Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi
Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı
Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri Konya'da
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri Konya'da
Trabzon'da FETÖ'nün 12 yıl hapisle aranan mahrem imamı yakalandı
Trabzon'da FETÖ'nün 12 yıl hapisle aranan mahrem imamı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nacer Chadli Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkanlar Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi anılarını tazeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:31:27. #1.15#
title