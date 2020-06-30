Başkanlar Karatay'ın yatırımlarını inceledi
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Başkanlar Karatay'ın yatırımlarını inceledi

Eğitimden sağlığa, çevreden altyapıya, ulaşıma kadar birçok yatırım ve projesiyle Karatay Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya, ilçenin dört bir tarafına yaşam konforunu yaymaya devam ediyor.

Başkanlar Karatay'ın yatırımlarını inceledi
30.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:23

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların yanı sıra devam eden projeleri yerinde inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı yatırım ile projeleri yerinde inceledi.

HAMZAOĞLU VE DOĞUŞ MAHALLELERİ'NE KAZANDIRILAN ANAOKULLARINI İNCELEDİLER

Başkanların Karatay'daki yatırım inceleme programının ilk durakları, yaklaşık 6 milyon TL'lik bedelle Doğuş ve Hamzaoğlu Mahallelerine kazandırılan 2 anaokulu oldu.

Her iki projeyi yakından görme ve inceleme fırsatı bulan başkanlar, Karatay Belediyesi ile yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

İLÇEMİZDE ÖRNEK EĞİTİM YUVALARI OLUŞTURUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projelerin tamamlanmak üzere olduklarını söyleyerek, "İki projemizi de önümüzdeki ay içerisinde tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Yapımları tamamlandığında iki okulumuzun da Konya'mıza ve Karatay'ımıza örnek eğitim yuvası olacaklarına inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ederek; çocuklarımıza daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR, KONYA'NIN İLK VE TEK HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ DE GEZDİ

Başkanlar, Konya'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olmasının yanı sıra aynı zamanda İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak da hizmet veren Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni de gezdiler.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin 72 türden 520 hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti: "Hayvanat Bahçemizi her gün yüzlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına imkân sağlayan hayvanat bahçemiz, hayvan severlerin doğada buldukları yaralı hayvanların tedavi edilmesi ve rehabilite olmaları için de çok önemli bir hizmet veriyor. Deneyimli ve alanlarında uzman veterinerlerimiz tarafından 2019'da 151, sadece bu yılın ilk 6 ayında da toplam 196 hayvanın tedavisi tamamlanarak tekrar doğaya bırakıldı."

KARATAY LAVANTA BAHÇESİ, HEM EKONOMİYE HEM ŞEHİR ESTETİĞİNE KATKI YAPACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçtiğimiz aylarda Karatay Belediyesi tarafından Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde de incelemelerde bulundular.

Toplamda 85 bin metrekarelik alana kurulan ve 100 binin üzerinde Lavanta fidanının ekildiği projenin, ekonomik değerinin yanı sıra eşsiz görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmesi hedefleniyor.

Lavanta Bahçesi Projesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde verdikleri vaatler arasında olduğunu ve bu vaadin gerçekleşmesi dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "85 bin metrekarelik alana 100 binden fazla lavanta fidanı diktik. Burayı ekonomiye, istihdama ve turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Ektiğimiz lavantalar, çiçek vermeye başladı ve buranın fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı birçok turistin yeni gözde mekânları arasında yer alacağına inanıyorum. Şehir estetiğine ve turizme katkılarının yanı sıra lavantalar satılacak ve ayrıca lavanta yağı da üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, yatırım inceleme programının sonunda Saracoğlu Hobi Bahçesi ve Piknik Bahçesi'ni de gezerek incelemelerde bulundular.

İncelemelerini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan birbirinden önemli hizmet ile projeler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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