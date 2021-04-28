Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi
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Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla üst yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla üst yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe'nin bulunduğu grup yolunda çalışmaları hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfaltlama çalışmalarını da bitirerek yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Kırsal mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına 13 ilçede çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekipler, Göbeklitepe - Gürpınar - Kalecik grup yolunun asfaltlama işlemlerini tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Çalışmaların tamamlandığı grup yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Beyazgül, "13 ilçemizde asfalt seferberliği başlattık. Yaz aylarını iyi bir şekilde değerlendirerek asfaltlama çalışmalarını sürdüreceğiz. Göbeklitepe gibi dünya tarihini değiştiren bir mekanın yollarının en iyi şekilde olması gerektiği düşüncesiyle yolu vatandaşlarımızın, ziyaretçilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte koordineli bir şekilde istişare ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göbeklitepe'ye giden grup yolu ile ilgili asfalt talebimizi iletmiştik sağ olsun başkanımız da gerekeni yaptı ve bu yolun asfaltlanarak daha modern ve konforlu hale gelmesini sağladı. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölge mahalle muhtarları da yollarının asfaltla buluşmasından dolayı artık daha rahat yolculuk yapabileceklerini belirterek bundan daha iyisi olamazdı" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi
Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi
Başkanlar Göbeklitepe güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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