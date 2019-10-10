Başkanlar Bornova'da toplandı

10.10.2019 11:33

Başkanlar, temsil ettikleri esnafın sorunlarını ve beklentilerini iletti. Başkan İduğ ise bu sorunların çözüme ilişkin projelerini anlattı ve destek istedi. İlk kez gerçekleşen buluşmanın her ay tekrarlanmasına karar verildi. İkinci kahvaltı daveti, Kara Nakliyecileri Sitesi'nden geldi.

Başkan İduğ, göreve geldikleri günden bu yana Bornova'yı birlikte yönetme anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, her ay tekrarlanacak toplantılarda birlikte üretilecek çözümlerin Bornova'ya büyük katkı sağlayacağını söyledi. Hurda araçlardan, sanayi atıklarına, trafikle ilgili düzenlemelerden, güvenliğe pek çok konunun gündeme geldiği toplantıda, planlanan ve projesi hazırlanan yatırım ve çalışmalar hakkında da bilgi veren İduğ, "Yeni spor alanları başta olmak üzere pazar yeri, düğün salonu ve havuz yatırımlarını hızla tamamlayacağız" dedi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTI

Büyükpark'taki Çınar Kafe'de düzenlenen toplantıya; Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Akkaya, Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Salih Bölük, 2. Sanayi Sitesi Başkanı Erol Çamkıran, 3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez, 4. Sanayi Sitesi Başkanı Ayşe Şöhret, 5. Sanayi Sitesi Başkanı Turgay Avcı, Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Canlı, Kara Nakliyeciler Sitesi Başkanı Adnan Çetin, AYKOOP (S.S. Ayakkabıcılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi) Müdürü Yunus Taş, Bornova Oto Tamircileri Odası Başkanı Bülent İşçi, Hurdacılar Sitesi Müdürü Cumali Çakıl, MTK Sitesi Müdürü Sebahattin Özusta, Keresteciler Sitesi Başkanı Mehmet Aygün, Geri Dönüşümcüler Sitesi Başkanı İlhami Macit, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, Mİ-KA İş Sitesi Başkan Vekili Muharrem Özer, Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Yaman, Altındağ, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Semerci, Ayakkabıcılar Odası Başkan Vekili Murat Kayıkcı, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ile oda ve sitelerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Bültenler