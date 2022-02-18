Başkanlar Aziziye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Aziziye Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Aziziye Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden başkanlar; bölge esnafı ve vatandaşların Cuma gününü tebrik ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

"Şehrimizin gelişmesine hemşehrilerimiz katkı sunuyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini ifade ederek Cuma buluşmalarının buna güzel bir vesile olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Aziziye Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Şehrimizin gelişmesinde ve büyümesinde katkı sunan tüm vatandaşlarımızın emeği var. İlçe belediye başkanlarımızla da birlikte koordineli ve uyumlu şekilde şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Konya'mızın yarınının bugününden daha iyi olması için hep birlikte çalışacağız. Cuma bereketimizi artıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hemşehrilerimizin güler yüzü hizmet aşkımızı artırıyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Cuma Buluşmaları'nın güzel bir gelenek olduğunu belirterek şunları aktardı: "Cuma Günü'nün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür buluşmaların ilçemiz ve vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmasının katkısına inanıyoruz. Mahalle ziyaretlerini ve Cuma Buluşmalarını belediyecilik hizmetlerini mahalle halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek adına güzel bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Buluşma programlarımıza hemşehrilerimizin de samimiyeti ve güler yüzü; hizmet aşkımızı artırıyor. Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel