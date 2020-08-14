"Başkanla Karşıyaka Günlüğü" başlıyor "Başkanla Karşıyaka Günlüğü"nün ilk yayını 17 Ağustos Pazartesi günü, saat 14.00'da başlayacak ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak "Başkanla Karşıyaka Günlüğü" adlı yeni bir etkinlik başlatıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, her ay düzenli olarak yayınlanacak programda, dünyada, ülkede ve kentte yaşanan gelişmelere dair görüşlerini paylaşacak; belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarıp, iletilecek soru ve görüşlere yanıt verecek. İçeriği ve interaktif yöntemiyle, yerel yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmalarında bir ilk olma özelliği taşıyan etkinliği Haluk Işık yönetecek.

Başkan Tugay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Halkla ilişkilere ve hemşeri iletişimine çok önem veren bir yerel yönetim anlayışımız var. Küresel salgın sürecinin yarattığı koşullarda, kentimizin yaşam kalitesini yüksek tutmak için elimizden geleni yaparken, iletişim açısından da farklı yöntem arayışlarına girdik. "Başkanla Karşıyaka Günlüğü" bu çabanın sonuçlarından biridir. Bir yandan gerçekleşen ya da sürdürülen işlere dair bilgi vermek, bir yandan projelerimizi paylaşmak ve hemşerilerimizden gelecek görüş ve önerileri, yasa ve mevzuat çerçevesinde karşılıklı görüşmek için, yepyeni bir alan yaratıyoruz. Şeffaf, denetlenebilir ve paylaşımcı duruşumuzla, sevgili Karşıyaka'mız için ortak aklı ve güzellikleri birlikte yaratacağız. Hemşerilerimiz başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki Karşıyakalıları ve Karşıyaka severleri, kentimizin günlüğünü birlikte yazmaya davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler