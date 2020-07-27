Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
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Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, göreve geldikten sonra ilk kıydığı nikahtaki damat Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapıp Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşamaya başladı. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi

Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
27.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:14

Antalya, Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi ile yaşadığı gizli aşkla çalkalanıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre olay şöyle gelişti; Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki (38), geçen yıl eşinden boşanmış olan bir çocuk annesi Sümeyra Ballı (31) ile evlilik kararı aldı. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikâhını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Başkan Öztürk, ilk nikâhı olan töreni, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi. Belediyenin sosyal medya hesabından da, "Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan Sümeyra ve Ahmet Tilki çiftinin nikâhını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Başkanın yasak aşkı! Nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yaşadığı ilişki ortalığı karıştırdı

YAZIŞTIKLARINI GÖRÜNCE İŞİNDEN İSTİFA ETTİ

Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda Başkan Öztürk ile yazıştıklarını, gördü. Bunun üzerine geçen 20 Temmuz'da noter aracılığı ile işinden istifa etti. Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından, "Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim" diye paylaştı.

Başkanın yasak aşkı! Nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yaşadığı ilişki ortalığı karıştırdı

KONUM GÖNDERDİ, BULUŞTULAR

Dilekçesinde eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla açtığı Facebook hesabından durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyerek, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Başkanın yasak aşkı! Nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yaşadığı ilişki ortalığı karıştırdı

"BENİ İLÇE DIŞINA GÖNDERİP BULUŞMA PLANI YAPTILAR"

Sabah Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a konuşan Ahmet Tilki, şunları söyledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikâhımızı da Başkan Halil Öztürk kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."

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