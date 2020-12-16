Başkanın TMO zaferi: Fındık alımı 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, son haftalarda fiyatı düşme eğilimine giren fındık konusunda kararlılığını konuşturarak üreticinin ve piyasanın rahat nefes almasını sağladı. Başkan Güler, ekim ayından itibaren sürdürdüğü temaslar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihini 30 Nisan 2021'e kadar uzattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eylül ayından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 22 liradan alımı yapılmasına başlanan, serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen fındık fiyatının son haftalarda 21 lira seviyesine düşmesi üzerine 14 Aralık 2020 Pazartesi günü yaptığı "Fındıkta oyunları bozacağız" açıklamasıyla bu duruma müdahale edileceği sinyalini verdi.

Sezon başında fındık fiyatına müdahale etmeye çalışan tekelleşmiş firmaların oyunlarına müdahale ederek üreticiyi sevindiren fiyatın açıklanmasında etkili olan Başkan Güler, serbest piyasada regülatör görevi yapan ve fındık fiyatının dengelenmesinde büyük rol oynayan TMO'nun alım süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalara Ekim ayında başladı.

Görüşmelere Ekim ayında başladı

Başkan Güler, 23 Ekim günü Ordu'ya gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nezdinde görüşmelerde bulunan Başkan Güler, son haftalarda serbest piyasada fındık fiyatını düşürme eğilimine giren çevrelere 14 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklama ile mesaj yolladı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Fındıkta oyunları birlikte bozacağız" açıklamasıyla TMO'nun alım süresinin uzatılacağı sinyalini verdi.

Başkan Güler'in temasları sonucunda TMO'nun yeni yılda alım yapmasına yönelik kararname 15 Aralık Salı akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticisinin lehine olan kararnameyi beklemeden imzaladı. Kararnamenin onaylanmasının ardından Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Üretici dostu Başkan

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Temmuz ayında fındık fiyatına müdahale etmeye çalışan kesimlere sert bir mesaj vererek, "Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz" açıklamasıyla gündem oluşturmuştu.

Bu açıklamanın ardından fındık fiyatının 22 lira olarak belirlenmesinde etkili olan Başkan Güler, TMO'nun yeni yılda alım yapmayacağı beklentisiyle son haftalarda fiyatı düşürme eğilimine giren kesimlere karşı TMO nezdinde girişim ve görüşmelerde bulundu.

İlk mesajını 23 Ekim günü TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile görüşmesinin ardından veren Başkan Güler, fiyatı düşürme eğilimine giren çevrelere 14 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklama ile mesaj gönderdi. Başkan Güler, "Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Bizi çok seven Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız" sözleriyle TMO'nun alım süresinin uzatılacağı sinyalini verdi.

"Üreticilerimize hayırlı olsun"

TMO'nun alım süresinin uzatılmasını değerlendiren Başkan Güler, bu karar ile piyasanın rahatlayacağını söyledi. Uzatılma kararının üreticilere vatandaşlara hayırlı olması temenni eden Güler, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi. Güler, "Tarım Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli bey müjdeli haberi verdi. Kendisi ile iletişim halinde olduğumuzu ve üreticilerimizin endişelerini yakinen takip ettiğimizi belirtmiştik. Hükümetimiz her zaman fındığın ve fındık üreticisinin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu kararın alınmasında büyük candan destekleri olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye üreticilerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı