Başkanın makam aracı sünnet arabası, kendisi ise şoför oldu

ERZURUM - Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocuk evlerinde yetişen çocukların sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası yapıp şoför koltuğuna geçti. Sünnet çocuklarına şehri gezdiren Başkan miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Nene Hatun Çocuk Evlerinde büyüyen çocukların sünnet törenine katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan çocukların isteğini kırmayıp makam aracını süsleterek sünnet aracına çevirtti. Küçük çocukları tek tek elleriyle araca bindiren Orhan ardından şoför koltuğuna geçti. Konvoyla birlikte şehri tur atan Başkan ve minikler son olarak Abdurrahman Gazi Türbesine giderek dua etmeyi de ihmal etmedi.

Çocuklarla eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Çocuk evimizin sünnet olmuş çocuklarıyla sünnet turu yapacağız. Şoförlüğünü ben yapıyorum. Çocuklarla birlikte hoş bir vakit geçiyoruz. Şoförlüğüm iyidir emniyet kemerlerimizi hem biz hem çocuklar taktı. Şimdi çocuklarla güzel bir şehir turu yapacağız"dedi.

Kaynak: İHA