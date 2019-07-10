Başkanın makam aracı gelin arabası, kendisi de şoför oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makam aracını gelin arabası yaparak bir çifte tahsis edip şoför koltuğuna da kendisi oturdu.

Seçim öncesinde söz verdiği gibi belediyenin resmi makam aracı yerine kendi özel aracını kullanmaya başlayan Başkan Kadir Aydar, makam aracını da düğün arabası olarak kullanılmak üzere genç çiftlere tahsis etti. Bununla yetinmeyen Başkan Aydar gelin arabası olarak süslenip hazırlanan belediyenin makam aracının direksiyonuna geçti. Ceyhanlı Özgül ve Ömer Kayran çiftini nikah günü kuaförden alarak belediye nikah salonuna kadar götüren Başkan Aydar burada da genç çiftin nikahını kıydı.

"Makamımız hemşehrilerimizin gönlüdür"

Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Aydar, "Bizim makamımız Ceyhanlı hemşehrilerimizin gönlüdür. Ceyhan'ın hak ettiği ancak alamadığı hizmeti sunabilmek için gerekirse şoförlük de yaparız. Makam aracımızı yeni evlenen çiftlere tahsis etmiştik. Bu benim için gurur verici. Kim isterse, hangi Ceyhanlı hemşehrim isterse onların emrinde, sonuna kadar yanlarında olacağım" dedi.

Başkana teşekkür ettiler

Özgül ve Ömer Kayran çifti ise "Bize nikah işlemlerinden beri çok yardımcı oldular. Sağolsunlar bize makam arabası tahsis ettiler. Makam aracını kullanan ilk çift biz olmuşuz. Bu yüzden de kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA