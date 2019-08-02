Başkanın makam aracı bisiklet

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor. Vatandaşların takdirini kazanan durumdan hem Çorlu'da yaşayanlar hem de Başkan Sarıkurt memnuniyetini ifade ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan belediye binasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evinden her sabah bisikletle geliyor, gün içindeki mesaisine varsa resmi ziyaret ve temasları makam otosunu kullanarak gerçekleştiren Başkan Sarıkurt mesaisinin sona ermesinin ardından yeniden bisikletine binerek evinin yolunu tutuyor.

Çorlu'da bisiklet grupların kurulmasına öncülük eden, bisiklet gruplarına özel günlerde kortejlerde yer ayırarak vatandaşların da bu konuda dikkatini çekmek adına çalışmalar yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un bu çalışma ve girişimleri bir adım daha öteye götürerek makam aracı yerine bisiklet kullanması vatandaşların da dikkati çekerek takdirini kazandı.

Başkan Sarıkurt'un bu tutumu nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından çok sayıda destek mesajı yayımlayan vatandaşlar, sağlık ve çevre konularına dikkat çekerek en uygun ulaşım aracının bisiklet olduğunu toplumda rol model olan isimlerden biri olan Çorlu Belediye Başkanının da makam otosu yerine ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasının örnek teşkil ettiğini kaydettiler.

Mesaisine geliş ve gidişlerde bisiklet kullanan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bu sayede vatandaşlarda görüşme, şehir genelindeki eksikleri yerinde gözlemleme imkanına da sahip oluyor.

Belediye başkanını bisiklet üzerinde şehir sokaklarında görenlerin öncelikli isteklerinden biri ise bisiklet yolu oluyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA