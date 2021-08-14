Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı

Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı.

Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı.

Muğla'daki yangın bölgesinde görevlerini tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kente döndü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, daire başkanlığında itfaiye ekiplerini çiçekle karşıladı. Burada bir konuşma yapan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Memduh Büyükkılıç, "Gerek Antalya, Manvgat, Gündoğmuş gerekse Muğla, Milas bölgesi ağırlıklı olmak üzere o bölgeden çalışan toplamda 8 araç 27 personelimizle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda görevli bulunan araçlarımız kazasız, belasız, oraya görevlendirdiğimiz kardeşlerimizde Kayseri'mize döndüler. Her şeyden önce yapmış olduğu çalışmaları birebir takip ettik ve övgüler ve dualar aldık. Biz kendilerine teşekkür ediyor ve minnet duyuyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı en güzel şekilde sergileyen bir olaydır. Yangın olayındaki bu birlikte dayanışma ruhunun sergilendiği bu tablo bizleri duygulandırdı. Fedakarca çalışan tüm oradaki kardeşlerimizle birlikte özelde de Kayseri'mizden giden kardeşlerimizin her birinin alnından öpüyorum. Sağ olun diyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç daha sonra İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'dan yangın bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Aytaç Şaşmaz
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanı yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşlarıyla karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:27:03. #1.15#

title