Başkanın Eşinden Kelebek Hastalarına Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Burada kelebek hastalarıyla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Atilla, dernek başkanı Şenay Çalışır'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Atilla, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.