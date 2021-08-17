BAŞKANIMZ EKİCİOĞLU: 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYGIYLA ANIYORUM!

BAŞKANIMZ EKİCİOĞLU: 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYGIYLA ANIYORUM! Başkanımız Ekicioğlu: 22 yıl önce, 17 Ağustos 1999 depremiyle büyük bir acı yaşadık ve acımız hala devam ediyor! Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 17 Ağustos depreminin 22. Yılı nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Başkanımız Ekicioğlu, mesajında şunları ifade etti: "Ne yazıktır ki 22 yıl önceki felaketin ardından ülke olarak hala depremlere ve doğal afetlere hazırlıksız bir şekilde yakalanıyoruz. Ülkemizin doğal afetlere karşı hazırlıksız olduğuna bu ay içerisinde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşadığımız orman yangınları ile Karadeniz Bölgemizde yaşadığımız sel felaketi bir kez daha göstermiştir. Tarihimizin en yıkıcı, en büyük ve en fazla kayıp verdiğimiz depremlerinden biri olan Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yıkılan binalar ile birlikte yaşamı, umutları yerle bir olan on binlerce vatandaşımızın acısını ve yarasını paylaşıyoruz. Acı kayıplar vererek ağır bir fatura ödediğimiz 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. "

Kaynak: Habermetre