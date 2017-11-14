'Başkanımla Okuyorum' Etkinliği Tam Gaz

Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan ve Özel Tan Okulları ile gerçekleştirilen 'Başkanımla Okuyorum' etkinliği, bu hafta yeni öğrencilerin katılımıyla, Başkan Ali Özkan'ın makam odasında yeniden gerçekleşti.

5 haftadan bu yana, her salı günü Başkan Ali Özkan'ın makam odasında Özkan'la bir araya gelen öğrenciler, Başkan Ali Özkan'ın hediye ettiği kitapları hem başkan, hem de öğretmenleri ile birlikte okuyarak, bu alışkınlığın toplumun geneline yayılması için öncülük ediyorlar.

Etkinlik öncesi çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Özkan'ı, bu haftaki konuklar epey terletti.

ÖZKAN ÇOCUKLARIN TALEPLERİNİ NOT ETTİ

Belediye ve Karacabey ile alakalı icraatların konuşulduğu sohbette, birbiri ardında gelen soruları sırasıyla cevaplayan Özkan, çocukların belediyeden taleplerini not etmeyi de ihmal etmedi.

Bu hafta etkinliğe, Özel Tan Okulları Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fulya Önol Konca ile Müdür Yardımcısı Ersen Çalık eşlik etti. 5/A sınıfı öğrencileriyle gerçekleşen etkinliğin sonunda ise çocuklara, simit ile kahvaltı için süt ve meyve suyu dağıtıldı.

TOPLUM GENELİNE YAYILMALI

Başkan Özkan etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, bu çalışmaların toplumun geneline hitap etmesini beklediklerinin altını çizdi.

Okuma alışkanlığının önemine değinen Özkan, "Hedeflerimize varmanın öncelikli yolu okumaktan geçiyor'' diyerek, öğrencilerden hediye ettiği kitapları okuması için bir de söz aldı.

Öte yandan, 5 hafta önce başlayan etkinlik her salı günü Başkan Ali Özkan'ın makam odasında gerçekleşmeye devam ederken, etkinlik kapsamında yüzlerce öğrenciyle buluşan Özkan, buna kararlı şekilde devam edeceklerini belirtti.