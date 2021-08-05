"Başkanımızın adını kullanan dolandırıcılara itibar etmeyin"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Açıklamada, esnafı ve bazı fabrikaları telefonla arayarak, kendilerini "Cengiz Ergün'ün Özel Kalemi" olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet kampanyası başlatıldığı bahanesiyle para talebinde bulunduğu belirtilerek, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş insanlarını ve esnafı hedef alan dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı kişi ya da kişilerin bazı fabrikaları ve esnafı telefonla arayarak, "Cengiz Ergün'ün Özel Kalemiyim. Uzaktan eğitim alan öğrenciler için başlattığımız tablet kampanyası kapsamında para topluyoruz. Kampanyamıza destek olmak ister misiniz" diyerek, dolandırıcılık yapmaya çalıştığı yönünde şikayetler gelmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün'ün hiçbir şekilde böyle bir yardım düzenlemesi söz konusu değildir. Esnafımız ve iş insanlarımız başta olmak üzere, hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tür art niyetli kimselere itibar etmemelerini ve bu tür taleplerde bulunan şahısları emniyet güçlerine bildirmelerini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: Habermetre