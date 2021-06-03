Başkanımızdan Yangında Mahsulleri Yanan Çiftçilere Destek

Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan tarlalarındaki mahsulleri çıkan yangında yanarak mağdur olan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkanımız, yanlarında olduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan tarlalarındaki mahsulleri çıkan yangında yanarak mağdur olan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkanımız, yanlarında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana gelen yangında hasat edilmek üzere olan mahsulleri yanan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangın anında alana giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip, tarla sahiplerine destek olan Başkanımız, olayın sonunda da mağdur çiftçileri yalnız bırakmadı.

Mahsulleri yanan tarla sahipleri Haci Dişkaya, Ferhat Kaya, Ahmet Özilik, Hasan Dişkaya ve Cuma Kaya'yı ayrı ayrı ziyaret eden Belediye Başkanımız ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Tarla yangını sonucu emeklerinin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hasada sayılı günler kala meydana gelen bu üzücü olay için tüm ekiplerimizi seferber etmiştik. Büyük bir maddi zarara sebep olan bu yangından yola çıkarak tüm vatandaşlarımızdan hasada hazır bölgelerde çevreye yanıcı ve yakıcı madde atılmaması uyarısında bulunmak istiyorum. Rabbim hiçbir çiftçimizin, vatandaşımızın emeğini boşa çıkarmasın. Adıyaman Belediyesi olarak biz yangında mağdur olan çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Mağdur çiftçiler ise ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre