Başkanımızdan, Şanlıurfa Bşb Başkanı Beyazgül'e Ziyaret
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Başkanımızdan, Şanlıurfa Bşb Başkanı Beyazgül'e Ziyaret

Başkanımızdan, Şanlıurfa Bşb Başkanı Beyazgül'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla gittiği Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Her iki belediye tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar üzerine istişarelerin yapıldığı ziyaret sonunda konuşan Belediye Başkanımız Kılınç, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynal Abidin Beyazgül'e misafir olduk. Başkanımızla yapılan çalışmalar ve planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Misafirperverliğinden ötürü kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa BŞB Başkanı Beyazgül ise yaptığı konuşmada, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı ziyaretten dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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