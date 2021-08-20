Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLU
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Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLU

Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLU
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLUVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.

Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLUVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.

Kaynak: Habermetre

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