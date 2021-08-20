Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLU

Başkanımızdan Paralimpik Milli Takım sporcularımıza destek mesajı/ VİDEOLUVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.