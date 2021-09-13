BAŞKANIMIZDAN OTİZİMLİ FURKAN'A HEDİYE - Haberler
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BAŞKANIMIZDAN OTİZİMLİ FURKAN'A HEDİYE

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BAŞKANIMIZDAN OTİZİMLİ FURKAN'A HEDİYE

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, otizimli Furkan'ı evinde ziyaret ederek çok istediği köpek kulübesini hediye etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, otizimli Furkan'ı evinde ziyaret ederek çok istediği köpek kulübesini hediye etti.

Adıyaman'da yaşayan otizmli Furkan, sahiplendiği köpek için Belediye Başkanımız Dr. Süelyman Kılınç'tan kulübe isteğinde bulundu. Bu isteği yerine getiren Başkanımız, Furkan'ı evinde ziyaret ederek, kulübeyi hediye etti.

Başkanımız ziyarette yaptığı konuşmada, "Otizimli kardeşimiz Furkan belediyemiz Veteriner Müdürlüğü'nden bir köpek sahiplendi. Sahiplendiği köpek için de bir kulübe istedi. Bizde bu isteğini kırmayarak, kardeşimize köpek kulübesi hediye ettik. Furkan'daki hayvan sevgisinin herkese örnek olşmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Furkan'ın ailesi ise "Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'tan Allah razı olsun. Furkan'ın isteğini hemen yerine getirerek hem oğlumuzu hem de bizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber: BAŞKANIMIZDAN OTİZİMLİ FURKAN'A HEDİYE - Haberler
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