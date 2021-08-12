BAŞKANIMIZDAN KAHRAMANLARIMIZA ZİYARET

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ülkemizin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak için çeşitli illere gidip, görevlerini tamamladıktan sonra dönen İtfaiye Müdürlüğü personelimizi ziyaret etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ülkemizin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak için çeşitli illere gidip, görevlerini tamamladıktan sonra dönen İtfaiye Müdürlüğü personelimizi ziyaret etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ülkenin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için başlatılan seferberliğe katılan İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli personellerimizi ziyaret ederek, fedakarlıklarından ve gayretlerinden ötürü tebrik etti.

İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen ve Belediye Başkan Yardımcılarımız Şerif Ayaz ve Ebubekir Fırat ile İtfaiye Müdürümüz Ali Doğan'ın da hazır bulunduğu programda orman yangınlarında görevli itfaiye personeliyle bir süre sohbet eden Başkanımız, oldukça önemli bir görevi gayretle yerine getiren personeline teşekkür etti.

Başkanımız burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin birçok ilinde etkili olan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak üzere Hatay, Osmaniye, Marmaris ve Manavgat'a giderek kahramanca görevlerini yerine getiren personellerimizi ziyaret ettik. Görev aşkıyla cansiperane çalışan bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü doğal afetlerden korusun inşallah" dedi.

Kaynak: Habermetre