Başkanımızdan Çiftçilere Silajlık Mısır Desteği

Belediyemiz çiftçilere desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Belediyemiz çiftçilere desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Çiftçilere buğday, arpa tohumu gübre, canlı hayvan ve yem dağıtımı yapan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu şimdide çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı. Sarıt Mahalesi'nde düzenlenen silajlık mısır tohumu dağıtım törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

İlçemizin Başarısı Birlikte Hareket Etmekten Geçiyor

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçesi olduklarına dikkati çekerek "Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ilçesiyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 270. 000 öğrencisi olan bir İlçe Milli Eğitim Müdürü. Tarım Müdürlüğümüz, Türkiye'de en fazla desteklemeyi sağlayan Tarım Müdürlüğü; bunların hepsini çoğaltabiliriz. Çocukların eğitim ve sınavlarına erişiminde en fazla destek olan Şahinbey İlçemizde, yine Şahinbey Belediyemiz. Hepimizin bu büyüklükte çok büyük sorumlulukları var. Bir bütün olarak istişare ile alıyoruz. Bizi güçlü ve başarılı kılan birlikte hareket etme kabiliyetimizdir" dedi.

Çiftçilerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, yeni projelerle çiftçilere destek verilmeye devam edileceğini belirterek "İnsan hayatına dokunmak çok önemli. Belediyemizin yaptığı tüm hizmetler insan yaşamına mutlaka dokunuyor. Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtıyoruz. Ama buraya gelene kadar birçok hizmet yaptık. Beş yıldır çiftçimize gübre, buğday, arpa, mercimek tohumları verdik ve bu anlamda iyi bir ivme yakaladık. 80. 000 olan ekili alan miktarı 300. 000 dekara çıktı. Verdiğimiz kaliteli tohumlarla ürün artışı yüzde 400'ün üzerinde. Biz çiftçimizin kazanmasını istiyoruz. Çiftçi kazanmalı ve üretmeli ki şehirdeki insanlarda rahat etsin. Şimdiye kadar 150. 000 fıstık, 750. 000 zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız 12. 300. 000 adet fide ürün vermeye başladı ve onların verdiği ürünlerden faydalanmaya başladık. 1. 404 km köylerimizin arazi yolunu yaptık. Çiftçilerimiz otomobillerle dahi tarlalara gidebiliyorlar. Hayvan yetiştiricilerimize canlı hayvan verdik. Verilen bu desteklerle ailelerimiz kendi ayakları üzerinde durabilecek hale geldi. Dağıttığımız silajlık mısırlarda verilen yem desteğinin ayrı bir göstergesi. 15 ton silajlık mısır dağıtacağız ve bunun geri dönüşümü 40. 000 ton olarak çiftçimize yansımış olacak. Bu bölgede hayvancılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için meralara su kuyusu açıp gübreledik. Böylelikle yem maliyetlerini de aşağıya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şahinbey'imizi en üst noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Verilen Destekler Çok Önemli

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere vermiş olduğu desteklerle herkesin yüzünün güldüğünü belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu çiftçiye destek noktasında bizlere çok önemli destekler veriyor. Şahinbey'de belediyemiz hayvan yetiştiricilerinin yem ihtiyacının tamamını karşılıyor. Dağıtılan yemlerin yüzde 50'sini hayvan yetişicilerimiz alıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız toptan aldığı için yüzde otuz daha ucuza alıyor baktığımızda hayvan yetiştiricilerine destek minimum yüzde 70'e çıkmış oluyor. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

İnce Eleyip Sık Dokuyoruz

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, ürünlerin seçilmesi konusunda hassas davrandıklarını belirterek, "Çiftçilere destek anlamında haftada dört beş faaliyet düzenleniyor. Verilen bu destekler bizleri mutlu ediyor. Tedarikçi kurum olarak bu ürünlerin tedarikinde ince eleyip sık dokuyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Belediyemizde bu konuda çok hassaslar. Verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

İkinci Ürün Olarak Ekiliyor

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, silajlık mısırın hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirterek "Daha önceden sınırlı sayılarda fide ve tohum veriliyordu. Bizde muhtara bırakıp gidiyorduk. Kime ne kadar vereceğimizi bilmiyorduk. Ama şimdi Şahinbey Belediye Başkanımız o kadar bol destekler veriyor ki herkes verilen desteklerden faydalanıyor. Silajlık mısırı çiftçilerimiz sulak buğday alanlarına ikinci ürün olarak ekiyorlar. Bunlar daha sonra makine ile ezilip hayvan turşusu haline getiriliyor ve hayvan yetiştiricilerimiz yemin az olduğu dönemlerde hayvanlara veriliyor. Geçen yıl 3. 000 dekara mısır ekibi yapılmış bu yıl verilen bu destek 7. 000 dekara ekilecek ve hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltması anlamında önemli bir destek olacak. Tüm desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. " dedi.

Şahinbey Belediyesi'nin Destekleri Büyük Önem Arz Ediyor

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman yem fiyatlarının aşağıya düşmesi için dağıtılan silajlık mısırın öneminin büyük olduğunu ifade ederek "Suyun ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi dönemi bize bir kez daha hatırlattı. Tarımsal ve hayvansal üretim ülkemizde çok zor şartlarda yapılmakta. Özellikle bu yıl kuraklığında etkisiyle yem fiyatları iki katına çıktı. Geçen yıl 35-40 kuruşa aldığımız beyaz saman şuan 80 kuruşla 1 TL civarında, geçen yıl 80 kuruşa aldığımız mercimek samandı şuanda 1. 80 TL civarında. Üretim ihtiyacının çok olduğu bir dönemde Şahinbey Belediyesi'nin bu destekleri daha da çok önem arz ediyor. Özellikle yem fiyatlarının arttığı dönemde dağıtılan silajlık mısır tohumunun önemi çok büyük. Şahinbey'deki çiftçiler silajlık mısırlarını ekip yem fiyatlarını aşağıya çekeceklerdir" dedi.

Gönüllerimizin Başkanı

Mısır Silajı alan çiftçilerden Cemil Bıçaklar "Şahinbey Belediyemizin canlı hayvan desteğinden faydalandım. İki ineğim vardı dört oldu yakında biri daha yavrulayacak ve beş olacak. Daha önce çocuklarımız süt içemezken şimdi hem çocuklarımız içiyor hem de satıp geçimimizi sağlıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun köyümüze ve çiftçilere birçok hizmeti bulunuyor. Köyümüzde evlerimizin önünü kilit taşına kadar yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Gönüllerimizin başkanı oldu" dedi.

Kaynak: Habermetre