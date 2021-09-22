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BAŞKANIMIZDAN, AGC BAŞKANI DİŞKAYA'YA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZDAN, AGC BAŞKANI DİŞKAYA'YA ZİYARET

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile bir araya gelerek sohbet etti.

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile bir araya gelerek sohbet etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'yı ziyaret etti.

Adıyaman'ın ve basının konuşulduğu ziyarette, Belediyemiz tarafından sürdürülen ve projelendirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkanımız, Adıyaman'ın kalkınması için basına da büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

AGC binasında gerçekleşen ziyaret sonunda konuşan Belediye Başkanımız, "Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile Adıyaman'ımızı ve basını konuştuk. Biz her zaman basın mensuplarımızın yanındayız. Onlar bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız. Başkanımıza hoş sohbetinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

AGC Başkanı Dişkaya ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman basını olarak şehrin kalkınması için şimdiye kadar verdikleri fedakarca mücadeleyi bundan sonrada aynen sürdüreceklerini söyledi ve Başkanımıza çalışmalarında başarılar diledi.

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