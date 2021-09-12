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BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ, KAYSERİ'DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

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BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ, KAYSERİ'DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Adıyaman'ın gelişimini daha sağlam zeminler üzerine kurmak amacıyla planladığı projelerini hayata geçirirken tecrübeli belediyelerin deneyimlerinden yararlanmaya da önem gösteren Belediye Başkanımız Dr.

Adıyaman'ın gelişimini daha sağlam zeminler üzerine kurmak amacıyla planladığı projelerini hayata geçirirken tecrübeli belediyelerin deneyimlerinden yararlanmaya da önem gösteren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, beraberinde belediye yöneticilerimizden oluşan bir heyetle, bu kez Türkiye'nin en düzenli şehirleri arasında gösterilen Kayseri'yi ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe Melikgazi Belediyesinin yöneticileriyle bir araya gelip istişarelerde ve çeşitli incelemelerde bulundu.

Daha gelişmiş ve daha sosyal bir Adıyaman'ın temellerini kurmak için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Belediyemiz, bu projelerin en verimli halde halka ulaşması için tecrübeli siyasiler ve belediyelerle de fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç öncülüğünde belediye başkan yardımcılarımızdan ve teknik birim müdürlerimizden oluşan bir heyet hafta sonu, ülkenin en gelişmiş ve belediyecilikte en başarılı illerinden bir tanesi olan Kayseri'ye giderek burada çeşitli inceleme ve görüşmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin daveti üzerine gerçekleşen programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe Melikgazi Belediyesini ziyaret eden heyet, program süresince çeşitli görüşmeler gerçekleştirip, incelemeler ve açılışlara katıldı.

Kayseri ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu ziyaretler sonunda yaptığı açıklama, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a gerekse Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na oldukça verimli geçen bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette belediyelerimizin çalışmaları ve projeleri üzerine istişarelerde bulunduk. Her iki başkanımıza da gerek misafirperverliklerinden, gerekse ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretler sonunda Kayseri'de çeşitli incelemelerde de bulunan Başkanımız ve beraberindeki heyet, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Adıyamanlı olan Kayseri Başsavcısı Abdulkadir Akın ile birlikte Kayseri'nin önemli kültür merkezlerinden olan Kale İçi ile Etnografya Müzesini gezdi.

Kayseri programında, İdlip'te terör örgtü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Kayserili Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin cenaze törenine de katılan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kayseri programının sonunda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Kayseri'de oynanan Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçını seyreden Başkanımız ve beraberindeki heyet, her iki takıma da başarılar diledi.

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Haber: BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ, KAYSERİ'DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU - Haberler
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