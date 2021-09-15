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BAŞKANIMIZ, VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR

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BAŞKANIMIZ, VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü için gerekli talimatları veriyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü için gerekli talimatları veriyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözümü için gerekli birimlere talimatlarda bulunuyor.

Tek dertlerinin Adıyamanlı hemşerilerine layık olmak olduğunu söyleyen Başkanımız, "Şehrimizi geleceğe hazırlarken attığımız her adımı gönül birlikteliğiyle atıyor, prensip olarak da vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ziyaretimize gelen kıymetli vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözüm odaklı talimatlar veriyoruz" diye konuştu.

Başkanımızla bir araya gelerek sorunlarını iletebilen vatandaşlarımız ise halk odaklı belediyecilik anlayışından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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Haber: BAŞKANIMIZ, VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR - Haberler
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