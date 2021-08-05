BAŞKANIMIZ SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
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BAŞKANIMIZ SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BAŞKANIMIZ SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
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Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Anafartalar Caddesi ve Yeşilyurt Mahallelerinde devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Anafartalar Caddesi ve Yeşilyurt Mahallelerinde devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Anafartalar Caddesi ile Yeşilyurt Mahallesi sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek burada sorumlulardan bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, "Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu başlattık. Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik vererek başlattığımız asfalt çalışmalarımız şu anda birçok noktada devam ediyor. Bu noktalardan birisi olan Anafartalar Caddesi ile Yeşilyurt Mahallesi sokaklarındaki çalışmamızı yerinde inceledik. İnşallah ekiplerimiz kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak" diye konuştu.

Cadde ve sokak sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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