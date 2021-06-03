Başkanımız, Siteler Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
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Başkanımız, Siteler Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkanımız, Siteler Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, pandemi öncesi geleneksel hale getirdiği 'Cuma Ziyaretleri' kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde yeniden başladı.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel'i muhtarlık bürosunda ziyaret edip, mahallenin sorunları ile ilgili bilgiler alan Başkanımız, mahalle sakinlerinin de sorun ve taleplerini dinledi.

Başkanımız burada yaptığı konuşmada, "Siteler Mahallesi Muhtarımız Refik Yücel'i ziyaret ederek, mahallesinin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Hemşerilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle, belediye olarak tüm mahallelerimizde elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Siteler Mahallesi Muhtarı refik Yücel ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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