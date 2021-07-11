BAŞKANIMIZ, SIRATUTLULARLA BİR ARAYA GELDİ

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin oluşturduğu Sıratutlular Derneği'nde mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin oluşturduğu Sıratutlular Derneği'nde mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Mahalle sakinleri tarafından kurulan Sıratutlular Derneği'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkanımız, hemşeri dernekleri ile iletişime önem verdiklerini söyleyerek, "Bu kapsamda Sıratutlular Derneğini ziyaret ettik. Hoşsohbet hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise fırsat buldukça mahallelerini ve derneklerini ziyaret ederek görüşlerini dinleyen Belediye Başkanımıza teşekkür edip, gayretli çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre