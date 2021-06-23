Başkanımız, Sıratut Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
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Başkanımız, Sıratut Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkanımız, Sıratut Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Sıratut Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkanımız, gerçekleştirdiği ziyarette esnaflarla ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyerek, Belediyemiz tarafından yapılaması planlanan ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sıratut Mahallesi ziyaretinde bir araya geldiği vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, vatandaş memnuniyetinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyleyen Başkanımız şunları dile getirdi: "Bugün Sıratut Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyip, esnafımıza da hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunduk. Adıyaman'ımızı hak ettiği yerlere getirmek için hemşerilerimizle birlikte dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. "

Sıratut Mahallesi sakinleri ise Başkanımızın her fırsatta halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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