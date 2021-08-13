BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU: KIRKÖY KAMPÜSÜMÜZ HIZLA YÜKSELİYOR!

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, KIRŞEHİR'İN GELİŞİMİNE KATKI SUNARAK KIRŞEHİR HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK OLACAKTIR.

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, KIRŞEHİR'İN GELİŞİMİNE KATKI SUNARAK KIRŞEHİR HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK OLACAKTIR. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan ve Kervansaray Mahallesi'nde Tabiat Parkı'na komşu "Kırköy Kampüsü - Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor" projesi ile sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedeflediklerini ve bu kapsamda yapı çalışmalarının da hızla ilerlediğini kaydetti. Başkanımız Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti: "İnşaat aşamasında büyük ilerleme kaydettiğimiz bu projeyi genişleterek içerisinde idari bina şeklinde Köy Konağı, Amfi Tiyatro, Restaurant, Çay evi, Tandır, Sera, Çok Amaçlı Salon, Solucan ve Mantar Çadırı, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Ağılları oluşturacağız. Çevre peyzajının tamamlanması ile birlikte projemizin söz verdiğimiz gibi sonuçlandırılması hedefliyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak bu projeyle; sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını öncelik olarak hedefledik. Proje kapsamında Belediyemiz tarafından belirlenen alanda "Kırköy Kampüsü" adını verdiğimiz çalışmayla bir sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturulacak. Bu büyük kampüs alanın kent merkezine yakın bir konumda olmasına dikkat ettik ve kent içerisinde bir köy havasında planlanıp uygulama planı oluşturduk. Kampüs içerisinde birbirinden farklı ürünlerin üretileceği tesisler olacak. Bir tarafta organik bahçe kurulup sebze üretimi gerçekleştirilirken, diğer taraftan süs bitkilerinden oluşan çiçek bahçeleri yapılarak buralarda dezavantajlı gruplar için çeşitli uğraşlar sunulacak. Proje, özellikle sosyal yaşamın dışına itilmiş dezavantajlı gruptaki bireylerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi, gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve bu grupta bulunan Kırşehir sakinlerinin istihdamlarına yönelik yeni gelir ve uğraş kapılarının açılması amaçlarına hizmet edecek. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Kır-Köy projesi başta olmak üzere benzeri projeleri de Kırşehir halkından aldığımız destekle hayata geçirmenin çalışması içerisinde olacağız. Öncelikli hedefimiz, Kırşehir'in gelişimine katkı sunarak Kırşehir halkının yaşam kalitesini arttırmak olacaktır. "

Kaynak: Habermetre