BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU AHİLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

Başkanımız Ekicioğlu: Pir Ahi Evran-ı Veli'yi saygı ve rahmetle anıyor, başta Ahi Esnafımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası'nı kutluyorum.

Başkanımız Ekicioğlu: Pir Ahi Evran-ı Veli'yi saygı ve rahmetle anıyor, başta Ahi Esnafımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası'nı kutluyorum. 13-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kutlanacak olan 57. Esnaf Bayramı ve34. Ahilik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, şunları ifade etti: "Yüzyıllar öncesinden Anadolu'da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı, başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir. Ahi Evran-ı Veli, toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirmiş, kooperatifçilik gibi kurumlarla toplumsal yaşam içerisinde birlikte üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ahi Evran-ı Veli'nin Doğumunun 850. Yıl Dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması da bu kapsamda bizler için büyük önem arz etmektedir. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan, merkezi Kırşehir olan ve Anadolu'da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de hayatın içerisinde sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Pir Ahi Evran-ı Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta Ahi Esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası'nı kutluyorum. "

Kaynak: Habermetre